TSK, Azez cephesini açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda 11 köy ele geçirildi. Son gelişmeye göre ise Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.13:40 Hatay 'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK'nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü saat 13.40'da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye'ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye'ye geçti.4 NOKTA DAHA ELE GEÇİRİLDİ13:30 Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in kuzeyinde 4 noktanın daha terör örgütünden alındığını duyurdu. 13.33 Hatay 'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Karakolu ile AFAD çadırlarının bulunduğu bölgeye, Afrin'deki teröristler tarafından atılan bir roket düştü. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Olay sonrası askerler roketin düştüğü yerde inceleme yaptı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Askeri birlikler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısından Azez bölgesine geçti.12.55 Kilis'te konuşlu bulunan sınır birlikleri tarafından fırtına obüs ve çok namlulu roket atarlar ile Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD mevzileri vurulurken, top atışlarının sesleri kent merkezinden duyuluyor. Sınır hattında yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede sınır hattına kimse yaklaştırılmıyor.Bugün sabah saatleri itibarıyla Afrin haritası böyle şekillenmişti.12.10 Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.11:00 NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Türkiye'ye geldi. Açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.09.55 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.09:33 Sınırda harekatı takip eden güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hurriyet.com.tr'ye dün Kilis ve Reyhanlı'ya yönelik düzenlenen saldırıları yorumladı. Ağar, terör örgütünün Grad ya da Katyuşa tarzı füzeler attığını değerlendiriyor. Ağar, "YPG-PKK, daha önce de Katyuşa ve Grad füzeleriyle saldırdı. Peki bunları neden yapıyor? Terör örgütü canı fena yandığı için mücadeleyi manipüle etmek için yapıyor. DEAŞ'ın da benzer refleksleri oldu. Bu durum harekatın ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Terör örgütlerinin ilk tahrik olduğunda, ilk fırsatı bulduğunda Türkiye'yi hedef alacağını gösteriyor. Bu saldırılar, şu ana kadar yapılan harekatın canlarını yaktığını, bu nedenle sivil hedeflere saldırdıklarını gösteriyor. Örgüt aynen geçmişte olduğu gibi her an sivillere saldırma potansiyeli taşıdığını gösteriyor... Katyuşa ve Grad'ların menzilleri havana göre çok daha uzun. Grad'larda füze motoru olanların menzili daha da artıyor.""Türk Silahlı Kuvvetleri dağlık bölgeleri ele geçirmek istiyor. Orada DEAŞ varlığı da var. Dağlık alanlar temizlenirse terör tehlikesi azalır. Buralar ele geçirilirse harekat kolaylaşacak. Hem de terörün Türkiye'ye karşı ürettiği tehdidi ortadan kaldıracağız. Uçakların saldırıları derinlikli olarak devam ediyor. Hava akınlarının hem şu anki harekata yönelik boyutu var, hem bundan sonraki harekata etkisi var. Derinlikli harekatla terör örgütünün ikmal yolları, cephanelikleri, örgütün eğitim alanlarının yanı sıra var olduğu alanlar da vuruluyor. Harekatı doğrudan etkileyen örgüt hedefleri de vuruluyor. Yapılan çatışmalarla örgütün görünmeyen hedefleri de tespit edilip vuruluyor. Mehmetçik kendi canını ortaya koyarak ilerliyor, ilerledikçe yeni terör hedefleri de tespit ediliyor ve anlık olarak vuruluyor.""Bizim en üstün olduğumuz taraflardan biri de bu. Anlık tespit edilen hedefleri en kısa sürede vuran ülkelerin başında geliyor Türkiye. Pek çok ülke bu konuda, kara-hava uyumu için Türkiye'den destek istiyor. Dünyada şu an bu hıza ulaşabilen ülke yok. Bu da tecrübeden kaynaklanıyor. PKK'yla mücadele, Fırat Kalkanı'ndaki mücadeleden elde edilen tecrübeden kaynaklanıyor.""Harekat dişli geçiyor. Kimi yerlerde harekat gelişirken kimi yerlerde çatışmalar yaşanıyor. Harekatın geliştiğini görüyoruz ki bu çok iyiye işaret. Terör örgütü belli alanlarda direnmeye çalışıyor, ilk temastan sonra tutunamıyor, geriye doğru çekiliyorlar. Bu harekatın ruhuyla ilgili önemli bir parametre"