TSK: Bin 310 kişi sınırda yakalandı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 310 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet cep telefonu, 4 adet kimlik, 2 adet sim kart, bir adet hafıza kartı ve 9 adet pasaport ele geçirildiği kaydedildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 13 şahsın ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 127 şahsın yakalandığı ifade edildi. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 6 şahsın güvenlik görevlilerince yakalandığı belirtildi.
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