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TSK bir köyü daha teröristlerden temizledi

TSK bir köyü daha teröristlerden temizledi.23204
  • Giriş : 21.02.2018 / 14:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, bir köyü daha teröristlerden temizledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Uverkan köyünü teröristlerden temizledi.

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