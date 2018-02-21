TSK bir köyü daha teröristlerden temizledi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Uverkan köyünü teröristlerden temizledi.
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Özel hastanelere yeni düzenleme geliyor
Sağlık Bakanlığı, özel hastanelere getirilecek yeni düzenlemeyi duyurdu.
TSK bomba yağdırıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i temizlemek için teröristlere bomba yağdırıyor.
Emrah Serbes'ten 4,5 milyon talep edildi
Tutuklu yargılanan Emrah Serbes'ten 4,5 milyon talep edildi.
Operasyonda Konya'da gözaltı sayısı 60 oldu
Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60 oldu.
HDP'li Şafak Özanlı tutuklandı
Halkların Demokratik Partisi eski milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı.