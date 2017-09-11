TSK bomba yağdırdı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlediği hava operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı.
Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali
Türk Hava Yolları, Irma Kasırgası nedeniyle Miami seferlerini iptal etti.
Bakan'dan İstanbul depremi açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.
35 bin dolar alacağı için gitti, cenazesi geldi
35 bin dolarlık alacağını tahsil etmeye giden iş adamı Rıza Yüce'nin 25 gün sonra cenazesi geldi.
SİHA, PKK'lı terörist avlamaya devam ediyor
Silahlı İnsansız Hava Aracı, terörle mücadelede kilit rol oynamaya devam ediyor.