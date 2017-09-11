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TSK bomba yağdırdı

TSK bomba yağdırdı.18296
  • Giriş : 11.09.2017 / 15:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine bomba yağdırdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlediği hava operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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