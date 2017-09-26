TSK bu fotoğrafı paylaştı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Habur bölgesindeki tatbikatından fotoğraf paylaştı.
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