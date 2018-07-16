TSK'da devir teslim töreni
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) devir teslim töreni. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ümit Dündar görevi Korgeneral Metin Gürak'a devretti.
TSK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Genelkurmay II’nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından Korgeneral Metin GÜRAK’a devredilmiştir.
NTV
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