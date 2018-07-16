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TSK'da devir teslim töreni

TSK'da devir teslim töreni.17620
  • Giriş : 16.07.2018 / 11:33:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) devir teslim töreni gerçekleşti.

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Sepet Beşik




Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) devir teslim töreni. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ümit Dündar görevi Korgeneral Metin Gürak'a devretti.

TSK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Genelkurmay II’nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından Korgeneral Metin GÜRAK’a devredilmiştir.

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