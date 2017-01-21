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TSK'da Fırat Kalkanı açıklaması

TSK'da Fırat Kalkanı açıklaması.17914
  • Giriş : 21.01.2017 / 10:46:00

Fırat Kalkanı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

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Türkiye'nin sınır hattını korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda 151'inci güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklama ile 46 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 151'inci gününde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab, Bzagah ve Kabbasin’in güneyinde tespit edilen 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi. Gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist yaralandı, 2 silahlı araç imha edildi.

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