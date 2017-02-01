TSK'da Fırat Kalkanı açıklaması
Türkiye'nin sınır güvenliği için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef imha edilirken 14 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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