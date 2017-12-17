TSK'da yemek duası değişti
Askerlik yapan vatandaşlardan da çoğu zaman eleştiri alan yemek duasının yapılma şeklinde düzenleme yapıldı.
Daha önce "Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" ifadesinin yer aldığı duada uygulama birliği sağlamak ve tereddütü ortadan kaldırmak üzere düzenlemeye gidildi. Bakan Canikli imzasıyla yayımlanan ve komutanlıklara gönderilen emirle yemek duası metni "Allahımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" şeklinde yeniden düzenlendi. Yemek duasıyla ilgili yemekhanelerde bulunan levhalar da yeni düzenlemeye göre değiştirildi.
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