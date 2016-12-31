TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
Suriye ile sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda önemli bir gelişme kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada terör örgütü DAEŞ'in sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Türk ve Rus uçakları, hafta içinde El Bab'taki terör hedeflerine koordinasyon halinde bir dizi hava taarruzunda bulunmuştu.
Hava saldırısı sırasında DEAŞ'ın emirlerinden Ebu Husen Tunusi öldürülmüştü. Bölgeden gelen bilgilere göre, bu hava saldırıları sırasında terör örgütünün emirlerinden olan Ebu Ensari'nin de öldüğü tespit edildi.
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