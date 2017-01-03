TSK'daki 26 ByLock'çu tutuklandı
Darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlarda TSK içide yuvalanan 26 ByLock'çu asker tutuklandı.
Tutuklanan askerlerin Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 26 TSK mensubu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
26 SEVK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorgu işlemleri gerçekleştirilen 28 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.
SEVK GEREKÇESİ
Savcı Gökalp Kökçü tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel olduklarını, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında Bylock uygulamasının indirildiğinin tespit edildiğini, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiğini belirtti.
26 TUTUKLAMA
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgu işlemleri gerçekleştirilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
221 TSK MENSUBU TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce 221 asker şüpheli tutuklanmıştı.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı'ndan 'Yeni Sevr' uyarısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaşımla 'Yeni Sevr' uyarısında bulundu
İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!
İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırının ardından İzmir'de bir eve gerçekleştirilen operasyon sonra
İzmir'de Reina operasyonu
Reina'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili İzmir'de operasyon başlatıldı.
Katliam öncesi ABD'den 2 istihbarat!
İstanbul'daki terör saldırısı öncesi Amerika'dan 2 önemli istihbaratın geldiği öğrenildi.
Reina'nın içinden ilk fotoğraf!
39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Reina'dan ilk fotoğraf geldi.