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TSK'daki 26 ByLock'çu tutuklandı

TSK'daki 26 ByLock'çu tutuklandı.23522
  • Giriş : 03.01.2017 / 09:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ByLock kullanan askerler tutuklandı.

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Darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlarda TSK içide yuvalanan 26 ByLock'çu asker tutuklandı.

Tutuklanan askerlerin Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 26 TSK mensubu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

26 SEVK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorgu işlemleri gerçekleştirilen 28 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.

SEVK GEREKÇESİ

Savcı Gökalp Kökçü tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel olduklarını, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında Bylock uygulamasının indirildiğinin tespit edildiğini, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

26 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgu işlemleri gerçekleştirilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

221 TSK MENSUBU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 221 asker şüpheli tutuklanmıştı.

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