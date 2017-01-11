TSK'dan açıklama: 11'i öldürüldü
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda 11 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Başarıyla devam eden operasyonda terör örgütü DEAŞ'e 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi.
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