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TSK'dan açıklama: 11'i öldürüldü

TSK'dan açıklama: 11'i öldürüldü.19695
  • Giriş : 11.01.2017 / 09:15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda 11 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Başarıyla devam eden operasyonda terör örgütü DEAŞ'e 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi.

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