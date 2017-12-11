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TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!.23522
  • Giriş : 11.12.2017 / 15:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TRT

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