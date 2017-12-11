TSK'dan açıklama: 17'si öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TRT
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