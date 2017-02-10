TSK'dan açıklama: 23 terörist öldürüldü!
Türkiye'nin sınır hattını terörist gruplardan korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait 165 hedef imha edilirken 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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