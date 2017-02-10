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TSK'dan açıklama: 23 terörist öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 23 terörist öldürüldü!.23522
  • Giriş : 10.02.2017 / 12:27:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

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Türkiye'nin sınır hattını terörist gruplardan korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait 165 hedef imha edilirken 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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