TSK'dan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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