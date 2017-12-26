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TSK'dan açıklama: 4 terörist öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 4 terörist öldürüldü!.23522
  • Giriş : 26.12.2017 / 13:13:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eli kanlı terör örgütü PKK'lı teröristlerin taciz atışı sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, 4 adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.

TRT

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