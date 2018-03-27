Facebook Twitter Rss

TSK'dan açıklama: 41'i öldürüldü

TSK'dan açıklama: 41'i öldürüldü.23522
  • Giriş : 27.03.2018 / 09:36:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bu sabah harekete geçen güvenlik güçleri, saldırı hazılığında olan terör örgütü üyelerine karşı harekete geçti. Operasyonda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda çatışma

Düşen jetle ilgili sabotaj iddiası

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Müge Anlı DNA sonuçlarını açıklıyor

Müge Anlı DNA sonuçlarını açıklıyor

Türkiye'yi sarsan olay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda çatışma

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda çatışma

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda terör örgütü ile çatışma çıktığı bildirildi.

 

Afrin'den sonra sıra Tel Rıfat'ta

Afrin'den sonra sıra Tel Rıfat'ta

Afrin operasyonu sonrası sıranın Tel Rıfat'a geldiği açıklandı.

Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

31 savaş gemisi Erdoğan'ı aradı

31 savaş gemisi Erdoğan'ı aradı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi 31 savaş gemisi Erdoğan ve ailesini aradı.

Yeni hedef: Tel Rıfat

Yeni hedef: Tel Rıfat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya