TSK'dan açıklama: 41'i öldürüldü
Bu sabah harekete geçen güvenlik güçleri, saldırı hazılığında olan terör örgütü üyelerine karşı harekete geçti. Operasyonda 41 terörist etkisiz hale getirildi.
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