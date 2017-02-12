TSK'dan açıklama: 42 terörist öldürüldü!
TSK'nın Suriye'nin El Bab bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. TSK'nin internet sitesinde yaptıpı yeni basın açıklamasında 42 DAEŞ'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.
12 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler:
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrası devam etmektedir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 174 DEAŞ TÖ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçakları tarafından da 33 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 31 bina, 1 silahlı araç ve 1 araç imha edilmiştir.
Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 42 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.
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