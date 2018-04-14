TSK'dan açıklama: 67 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13 Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dışında 40 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, bir güdümlü hava savunma füzesi, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir LAW tanksavar silahı, 3 makineli tüfek, 4 roketatar ve iki tabanca olmak üzere 44 silah ele geçirildi.Ayrıca, 84 el yapımı patlayıcı imha edildi, 47 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonlarda iki asker şehit olurken 10 asker yaralandı. Denetim ve kontrol çalışmaları sonucu sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 7 bin 393 kişi yakalandı.
PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlarda 895 litre kaçak akaryakıt, 132,8 kilogram uyuşturucu, 17 bin 405 paket kaçak sigara, bin 40 küçükbaş ve iki büyükbaş hayvan ile bir kaçak cep telefonu ele geçirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı!
Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da bulunan üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 20 saat su yok!
İstanbullulara İSKİ'den su kesintisi uyarısı yapıldı. Uyarıya göre bazı bölgelerde 20 saat süreyle s
28 Şubat davasında karar!
28 Şubat davasında karar çıktı ve paşalara müebbet hapis cezaları verildi.
Yalıya çarpan gemiye haciz!
Boğaz'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na komşu olan işletmeci dava açtı.
Sözleşmeli öğretmenlik şartları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapacak adaylar için şartlar açıklandı.
Adana'da FETÖ baskını! 'Bahçıvan' yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyonlar düzenlendi.