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TSK'dan açıklama: 67 terörist öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 67 terörist öldürüldü!.18652
  • Giriş : 14.04.2018 / 13:53:00

TSK, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 67 teröristin etkisiz hae getirildiğini bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada  Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde  lider kadroda olmak üzere 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13  Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş  güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde  yürütülen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlarda biri sözde lider kadroda  olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dışında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, bir güdümlü hava savunma füzesi, 2  Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir LAW tanksavar silahı, 3 makineli tüfek, 4  roketatar ve iki tabanca olmak üzere 44 silah ele geçirildi.Ayrıca, 84 el yapımı patlayıcı imha edildi, 47 silah mevzisi, sığınak,  barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda iki asker şehit olurken 10 asker yaralandı. Denetim ve kontrol çalışmaları sonucu sınırlardan yasa dışı geçmeye  çalışan 7 bin 393 kişi yakalandı.

PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve  uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve düzenlenen  operasyonlarda 895 litre kaçak akaryakıt, 132,8 kilogram uyuşturucu, 17 bin 405  paket kaçak sigara, bin 40 küçükbaş ve iki büyükbaş hayvan ile bir kaçak cep  telefonu ele geçirildi.

TRT

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