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TSK'dan açıklama geldi: 3 terörist öldürüldü

TSK'dan açıklama geldi: 3 terörist öldürüldü.23522
  • Giriş : 30.03.2018 / 15:44:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Hazru'ds gerçekleştirilen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çekti.

TRT

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