TSK'dan açıklama geldi: 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Hazru'ds gerçekleştirilen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çekti.
TRT
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