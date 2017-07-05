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TSK'dan açıklama geldi: 30 PKK'lı öldürüldü

TSK'dan açıklama geldi: 30 PKK'lı öldürüldü.23522
  • Giriş : 05.07.2017 / 15:06:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada Güven Dağı bölgesinde 17 Haziran'dan beri yürütülen hava destekli baskınlarda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari' in Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde 17 Haziran tarihinden itibaren yürütülen hava destekli operasyonlarda bugüne kadar 30 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan bilgilendirmede;" Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda; operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında  dün  dokuz terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 17 Haziran 2017 tarihinde sınır ötesinde Güven Dağı bölgesinde başlayan operasyonda şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz  hâle getirildi" denildi

SİİRT ' DE 1 PKK' LI KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE YARALI ELE GEÇİRİLDİ

TSK  tarafından bölgede bölücü terör örgütüne karşı  yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi verildi.

Siirt Pervari'de  yürütülen hava destekli operasyonda, güvenlik güçleri ile  BTÖ mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist yaralı olarak  keskin nişancı tüfeği ile birlikte ele geçirildi, tespit edilen iki sığınak içerisinde; çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

MARDİN' DE 200 KG AMONYUM NİTRAT KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ

Mardin Dargeçit'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, 300 adet piyade tüfeği fişeği ve bir adet araç telsizi ele geçirilmiş olup, 200 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

YÜKSEKOVA' DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkâri Yüksekova'da, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu  keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen  BTÖ mensubu  teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi, bir terörist etkisiz hâle getirildi.

Ayrıca Hakkâri' nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yürütülen arazi  aramalarında ise  iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

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