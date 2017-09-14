TSK'dan açıklama geldi: 5 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda t5 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.Buna göre, Hakkari'de süren operasyonda 21 el yapımı patlayıcı, 3 jeneratör, 3 hilti, 300 litre benzin, 140 gaz maskesi, 800 metre kablo, 50 elektrikli fünye, 300 tahrip kapsülü ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.Şırnak Uzungeçit'te bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.Ağrı'nın diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TRT
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