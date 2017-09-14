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TSK'dan açıklama geldi: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan açıklama geldi: 5 terörist öldürüldü.23522
  • Giriş : 14.09.2017 / 17:47:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda t5 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylara  ilişkin bilgi verildi.Buna göre, Hakkari'de süren operasyonda 21 el yapımı patlayıcı, 3  jeneratör, 3 hilti, 300 litre benzin, 140 gaz maskesi, 800 metre kablo, 50  elektrikli fünye, 300 tahrip kapsülü ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.Şırnak Uzungeçit'te bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist  güvenlik güçlerine teslim oldu.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda 3 bin kök Hint  keneviri ele geçirildi.Ağrı'nın diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı  hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava  harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TRT

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