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TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi

TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi.23522
  • Giriş : 03.03.2018 / 12:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda 924 hedefin imha edildiğini bildirdi.

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