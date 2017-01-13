TSK'dan açıklama geldi
Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli gelişmeler kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklama ile terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedefin başarı ile imha edildiği, 41 teröristin ise öldürüdüğünü bildirdi.
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