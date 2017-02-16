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TSK'dan açıklama geldi

TSK'dan açıklama geldi.19695
  • Giriş : 16.02.2017 / 10:34:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Suriye topraklarında devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 20 hedefin başarı ile vurulduğu, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarının, büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine devam ettiği bildirildi.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 278 hedef karadan ve havadan vuruldu, 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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