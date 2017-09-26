Facebook Twitter Rss

TSK'dan açıklama: İmha edildi!

TSK'dan açıklama: İmha edildi!.23522
  • Giriş : 26.09.2017 / 08:13:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir mesaj geldi. TSK, kuzey Irak'ta Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın  kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve  Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı  düzenlendi.

Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü  mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat  depolarını imha etti.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

TRT

5 ilde 211 adrese baskın!

Devletten sülük ve hacamat eğitimi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de askeri konvoya PKK'lı terörist tarafından saldırı yapıldı.

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

RTÜK o kanalı kapattı

RTÜK o kanalı kapattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rudaw için toplandı.

Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!

Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!

Gaffar Okan'ı koruma polisi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

 

Samsun'da FETÖ operasyonu!

Samsun'da FETÖ operasyonu!

Samsun'da FETÖ üyelerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Polis, sokak tabelasında buldu!

Polis, sokak tabelasında buldu!

Adana'da bir mahallede kadın polis, sokak tabelasında esrar buldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya