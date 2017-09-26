TSK'dan açıklama: İmha edildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir mesaj geldi. TSK, kuzey Irak'ta Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
TRT
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