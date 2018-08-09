TSK'dan açıklama: Kandil vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü üyelerine karşı başlattığı operasyonda örgüte ait birçok barınak, sığınak ve mühimmat deposunu havaya uçurdu.
TSK: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "
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