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TSK açıkladı: Karargahları vuruldu

TSK açıkladı: Karargahları vuruldu.19695
  • Giriş : 24.12.2016 / 12:14:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 12:14:01

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) , Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile El Bab'da terör örgütü DAEŞ'e ait hedeflerin başarı ile vurulduğu bildirildi.

TSK'nın El Bab ile ilgili son dakika açıklaması şöyle:  "Top-havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ ’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ’a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. Toplamda 68 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi"

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