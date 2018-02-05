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TSK'dan açıklama! Tanklar sevk edildi!

TSK'dan açıklama! Tanklar sevk edildi!.22521
  • Giriş : 05.02.2018 / 13:54:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna takviye olarak bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

Sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı araç ve tank takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

TRT

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