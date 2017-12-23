TSK'dan açıklama var!
Türk Silahlı Kuvvetleri,Şırnak'ın üs bölgesine düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, arazi aramasında bir adet el yapmı patlayıcının imha edildiğini belirtti.
Şırnak merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.Bitlis Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda ise dört sığınak tespit edilerek imha edildi, bir adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
TRT
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