TSK'dan Afrin ile ilgili açıklama geldi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir açıklama geldi. TSK, Afrin bölgesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanmış 95 adet mayın döşenmesinde imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin ilçesi tamamen kontrol altına alındı. Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Genelkurmay Başkanlığı, Afrin bölgesinde 95 adet mayın/EYP'nin imha edildiğini bildirdi.
TSK paylaşımında, "Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bulunarak imha edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
TRT
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