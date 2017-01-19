Facebook Twitter Rss

TSK'dan bir açıklama daha!

TSK'dan bir açıklama daha!.19695
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:39:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili sürekli bilgilendirmede bulunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TSK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 164 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri’de bulunan 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 16, karargah olarak kullanılan 2 bina imha edilmiştir. Muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Bzagah ve Kabr al Mukri’de tespit ettiği 3 DEAŞ hedefi yapılan koordinasyon sonucunda, koalisyon hava unsurları tarafından imha edilmiştir. Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda El Bab bölgesinde belirlenen koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedefleri, Rusya Federasyonuna ait uçaklar tarafından imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 16 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2970 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Merkez Bankası yeni hamle yapabilir

Fenerbahçe, Jackson Martinez'in peşinde

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi

Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi

Bişkek'te yere çakılan uçakta yer alan Türkler, Türkiye'ye getirildi.

Nutella'dan açıklama geldi

Nutella'dan açıklama geldi

Nutella, içeriğinde bulunan Palmiye Yağı ile ilgili Türkiye'de açıklama yaptı.

 

Bunu bile kullandılar!

Bunu bile kullandılar!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikamet eden bir kadın dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Reina katliamcısının "başarısından dolayı" yanına kadın gönderildiği konuşuluyor.

 

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te 35 yaşındaki bir işçi, komşularını silahla rehin aldı.

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Yılbaşı gecesinde Reina'da 39 kişiyi öldürerek katliam yapan teröriste sorular soruluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya