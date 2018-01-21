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TSK'dan bir açıklama daha!

TSK'dan bir açıklama daha!.24395
  • Giriş : 21.01.2018 / 13:36:00

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama daha yapıldı.

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Hain örgüt PKK'nın Afrin'de bulunan Suriye kanadı YPG/PYD'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda son duruma ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Zeytin Dalı Harekatı) Şu ana kadar PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerince kullanılan 153 hedef ateş altına alındı" denildi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise kara harekatının da başladığı duyuruldu.

TSK'dan yapılan son dakika Afrin'de son durum açıklaması:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

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