TSK'dan DEAŞ'a bir darbe daha!
180 gündür Suriye'deki teröristlere yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere ölüm yağdırmya devam ediyor. DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Gün boyu süren operasyonlarda 41 hedef karadan, 12 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 41 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 8 bina, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda; 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucunda toplam 12 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."
DİĞER HABERLER
O hainler hakim karşısında!
Kanlı darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler hakim karşı
Takım bulamayınca ayakkabıcılığa başladı
1.5 yıl önce ülkesi Nijerya'dan gelen 22 yaşındaki Amino Chibuzo Simon, futbol oynayamayınca ayakkab
THY'nin ikiz pilotları artık ayrı ayrı uçuyor
THY'de çalışan kadın ikiz pilotlar Patrizia J. Dietrich ve Constanze Dietrich'in yolları, Emirates i
Katil terörist öldürüldü!
Ellerinde onlarca insanın kanı bulunan PKK'lı terörist ‘Behzat’ kod adlı terörist Yaşar Uygur öldür
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.
Kapadokya'da korkunç olay: 1 kişi öldü
Kapadokya'da bu sabah meydana gelen olayda 1 turist hayatını kaybetti.