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TSK'dan DEAŞ'a bir darbe daha!

TSK'dan DEAŞ'a bir darbe daha!.15114
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:49:00

TSK'ya ait savaş uçakları terör örgütü DEAŞ'a ait 53 hedefi karadan ve havadan ateş altına aldı, 16 terörist öldürüldü.

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180 gündür Suriye'deki teröristlere yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere ölüm yağdırmya devam ediyor.  DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Gün boyu süren operasyonlarda 41 hedef karadan, 12 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 41 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 8 bina, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda; 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucunda toplam 12 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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