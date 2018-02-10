TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

Giriş : 10.02.2018 / 16:43:00

10.02.2018 / 16:43:00 Güncelleme : 10.02.2018 / 16:43:47

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı olayla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.