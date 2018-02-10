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TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!.23522
  • Giriş : 10.02.2018 / 16:43:00
  • Güncelleme : 10.02.2018 / 16:43:47

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı olayla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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