TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
DİĞER HABERLER
Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!
Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da şarbon şüphesi! Hastaneye koştular!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 39 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesinin ardından şarbon paniği yaş
Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adın
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 8 ölü
Kahramanmaraş'tan bir minibüs ile kamyonun karıştığı korkunç bir kaza haber geldi.
SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define bulma umuduyla kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!
Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın uyuşturucu maddeyi gizlediği yer şaşkına çevirdi.