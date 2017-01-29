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TSK'dan flaş açıklama: 18 hedef vuruldu

TSK'dan flaş açıklama: 18 hedef vuruldu.19695
  • Giriş : 29.01.2017 / 10:07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 18 DAEŞ hedefinin vurulduğu açıklandı.

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TSK'dan Pazar sabahının ilk saatlerinde önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 18 DAEŞ hedefinin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

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