TSK'dan flaş açıklama: 18 hedef vuruldu
TSK'dan Pazar sabahının ilk saatlerinde önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 18 DAEŞ hedefinin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
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