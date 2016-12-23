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TSK'dan flaş El Bab açıklaması

TSK'dan flaş El Bab açıklaması.17914
  • Giriş : 23.12.2016 / 08:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklama ile El Bab'da terör örgütü DAEŞ üyesi 24 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye ile olan sınırlarımızı teröristlerden korumak için ÖSO ile birlikte başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamıda yürütülen El Bab operasyonunda son açıklamaya göre 143 DAEŞ hedefi vuruldu.

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