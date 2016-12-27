TSK'dan flaş 'El Bab' açıklaması!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda DEAŞ'a ait 158 hedef imha edilirken 13 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Öte yandan sınır hattımızı korumak için başlatılan operasyon TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun başarılı operasyonlarıyla devam ediyor.
Askeri kaynakların gönderdiği raporlarda ise her yerin uzaktan kumandayla patlatılacak şekilde bombayla tuzaklandığına dikkat çekilerek, “El Bab değil, sanki El Bomba” değerlendirmesi yapıldı. Özellikle çimentoyla kaplanan büyük taşların “Türk askeri bu taşları siper olarak kullanır” diye tuzaklandığı düşünülüyor.
DİĞER HABERLER
Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!
Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.