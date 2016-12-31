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TSK'dan flaş El Bab açıklaması

TSK'dan flaş El Bab açıklaması.23522
  • Giriş : 31.12.2016 / 11:03:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 11:03:09

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi. TSK, 23 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyona Rusya da havadan destek veriyor.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 130. gününde, muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, hava ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 172 terör örgütü DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak, üzerlerinde sürekli bir baskı sağlandı. Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırıldı, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edildi.

2 bin 556 el yapımı patlayıcı imha edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'daki 12 terör örgütü DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı sonunda, silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edildi.

Gün içinde Al Azrak üs bölgesi çevresindeki keşif arama faaliyetinde, terör örgütü DEAŞ üyelerine ait 4 ceset, 4 el telsizi, 3 AK-47 piyade tüfeği, birer zırhlı araç (BMP), bixi ve RPG-7 ele geçirildi.

Yaşanan çatışmalarda, 3 muhalif şehit oldu, 2 muhalif yaralandı, 23 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 133 el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü imha edildi.

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