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TSK'dan flaş El Bab açıklaması!

TSK'dan flaş El Bab açıklaması!.26681
  • Giriş : 15.02.2017 / 10:32:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden El Bab operasyonu hakkında konuştu.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. TSK, saat 09:10 sularında bomba yüklü araç ile DEAŞ'ın saldırı teşebbüsünde bulunduğunu, hain saldırının başarı ile püskürtüldüğünü bildirdi.

TSK'dan son dakika açıklaması: "Saat 09:10 sularında bomba yüklü araç, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce (araç içi tahmini 2 terörist) infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir"

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskûn mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekât devam etmektedir.  Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ TÖ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 30 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 16 bina, 3 karargâh binası, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilmiştir.

17 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda unsurlarımızca tespit edilebilen toplam 17 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.


2 CANLI BOMBA ÖLDÜRÜLDÜ

Bab meskûn mahallinin güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI...

Az önce saat 09:10 sularında BOMBA YÜKLÜ BİR ARAÇ, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce (araç içi tahmini 2 terörist) infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir.

3 ASKER YARALANDI

Harekat esnasında, başka bir bölgede KİRPİ aracımızın devrilmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlar ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. 

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