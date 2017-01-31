TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedefin başarı ile vurulduğunu, 24 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab’da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen bir hava harekatı sonucunda, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir tünel imha edilmiştir" denildi. TSK, gün içinde icra edilen harekat kapsamında, 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 aracında imha edildiğini kaydetti. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 43 EYP’nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 550 EYP ve 55 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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