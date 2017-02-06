Facebook Twitter Rss

TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması.17914
  • Giriş : 06.02.2017 / 09:09:00

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedefin karadan, 65 hedefin havadan bombalandığını bildirdi. Düzenlenen operasyonlarda 21 terörist öldürüldü.

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!

Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sivas'ta otobüs devrildi: 1 ölü

Sivas'ta otobüs devrildi: 1 ölü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği öğrenildi.

 

Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırına geldi.

DEAŞ'a dev operasyon: Gözaltılar var

DEAŞ'a dev operasyon: Gözaltılar var

Konya'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

Gerçekleştirilecek referandum ile ilgili yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Danıştay saldırısında FETÖ izi

Danıştay saldırısında FETÖ izi

Danıştay saldırısının altından da Fethullahçı Terör Örgütü çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya