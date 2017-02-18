TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedef imha edilirken bölgede temizliğin devam ettiği bildirildi.
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