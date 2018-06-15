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TSK'dan flaş Kandil açıklaması!

TSK'dan flaş Kandil açıklaması!.18652
  • Giriş : 15.06.2018 / 14:34:00

TSK, 12 Haziran’da Kandil’e yönelik hava harekatında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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TSK açıklamasında, "12 Haziran 2018 tarihinde Kandile yönelik gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK ayrıca 13 Haziran tarihinde Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğunu açıkladı. 

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