TSK'dan flaş Kandil açıklaması!
TSK açıklamasında, "12 Haziran 2018 tarihinde Kandile yönelik gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
TSK ayrıca 13 Haziran tarihinde Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğunu açıkladı.
DİĞER HABERLER
Pusu kuran hainler neye uğradığını şaşırdı!
Mehmetçik'e pusu kuran terör örgütü PKK mensubu teröristler etkisiz hale getirildi.
Bugün Suruç! Cenazede büyük kalabalık
AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız'ı
AB Bakanı Çelik: Yolumuza devam edeceğiz
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suruç'ta yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Balıkesir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
O vekil, PKK'nın suikast listesindeydi
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya
'Vekilimizin abisini PKK'lılar öldürdü'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta yaşanan olaya ilişkin açıklam