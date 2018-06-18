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TSK'dan flaş Menbiç açıklaması

TSK'dan flaş Menbiç açıklaması.23522
  • Giriş : 18.06.2018 / 16:14:00
  • Güncelleme : 18.06.2018 / 17:55:38

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Menbiç ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekat alanı ve Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD unsurlarının bağımsız devriyeye başladığı bildirildi.

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TRT

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