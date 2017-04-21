TSK'dan flaş operasyon açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama ile son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 5 askerimizin şehit olduğu, 45 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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