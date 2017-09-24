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TSK'dan Gara açıklaması!

TSK'dan Gara açıklaması!.23522
  • Giriş : 24.09.2017 / 10:26:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda PKK'nın silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarının vurulduğunu belirtti.

TRT

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