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TSK'dan güncel 'Fırat Kalkanı' açıklaması!

TSK'dan güncel 'Fırat Kalkanı' açıklaması!.26681
  • Giriş : 15.01.2017 / 10:01:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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TSK'dan Fırat Kalkanı operasyonunun 145. gününde yapılan açıklamada 9 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca DAEŞ'in kullandığı 198 hedefin vurulduğu da belirtildi.

TRT'de yayınlanan habere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, El Bab ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Harekatla aralarında kontrol noktasının da bulunduğu 12 hedef vuruldu. Gün içindeki harekatlar kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başından itibaren çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ile 43 mayın etkisiz hale getirildi.

TRT

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