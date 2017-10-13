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TSK'dan İdlib operasyonu açıklaması!

TSK'dan İdlib operasyonu açıklaması!.23522
  • Giriş : 13.10.2017 / 10:32:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib operasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede gözlem noktalarının oluşturulmasya başlandığını, angajman kuralları çerçevesinde operasyonun sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler."

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