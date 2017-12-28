Facebook Twitter Rss

TSK'dan ihraç edilen 18 kişi tutuklandı

TSK'dan ihraç edilen 18 kişi tutuklandı.14171
  • Giriş : 28.12.2017 / 09:48:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Konya'da yapılan baskınlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 18 asker mahkemece tutuklandı.ü

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmaları tamamlanarak 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

13 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 53 şüpheliden, 27'si alınan ifadeleri sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bildiklerini detaylı olarak anlatıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamaları sonrası tutuklanarak Konya Kapalı cezaevine gönderildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE

Erdoğan'dan 3 ülke ile anlaşma!

Ekonomiye dair kritik veri geldi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mersin'de anaokulun çatısı çöktü: 5 yaralı

Mersin'de anaokulun çatısı çöktü: 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir anaokulunun çatısı çöktü.

Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!

Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li vekil Abdullah Zeydan'a dava açtı.

 

Bursa'da teröristler böyle yakalandı!

Bursa'da teröristler böyle yakalandı!

Bursa'da terör örgütü DAEŞ üyelerine yönelik dev bir operasyon yapıldı.

Türk seddi için geri sayım

Türk seddi için geri sayım

Sınır hattmızda yüzlerce kilometre örülen duvarda sona yaklaşıldı.

 

Muğla'da sular 25 metre çekildi

Muğla'da sular 25 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

12 ilde polis harekete geçti

12 ilde polis harekete geçti

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya